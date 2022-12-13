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Kate Upton okyanusta dans ederken kocası da...

13.12.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde verdiği pozlarla dünya çapında üne kavuşan Kate Upton, ailesiyle çıktığı tatilde denizin keyfini sürdü.

Modellikten oyunculuğa transfer olan güzel isim Kate Upton yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KATE UPTON KOCASIYLA AŞKA GELDİ

Kate Upton, Pazar günü beş yıllık kocası Justin Verlander ile güneşin tadını çıkarırken iç ısıtan bir görüntü sergiledi.

Yakın zamanda Beverly Hills'teki evlerini Timothee Chalamet'e 11 milyon dolara satan çift , Pelican Beach'teki Gyp Sea Beach Club'da arkadaşlarıyla okyanusta eğlenirken görüntülendi.

Sports Illustrated veterineri, 39 yaşındaki MLB oyuncusu kocasını kucaklarken kraliyet mavisi bir bikini ile vücudunu sergilerken tüm gözler 30 yaşındaki Kate'in üzerindeydi.

Arkadaşlarıyla birlikte dans etmediği zamanlarda kocasıyla ilgilenen Kate, suda kaliteli zaman geçirirken beyzbol profesyoneli eşine sevgiyle sarıldı.

Justin, New York Mets ile iki yıllık 86 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladıktan sonra son zamanlarda sık sık manşetlerde yer alıyor.

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Kate Upton Model kate

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