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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ve oğlundan paylaşım! Küçük Kaya kocaman oldu

29.06.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun ayrılığı sonrası Çilingiroğlu ile evlenen Feraye Tanyolaç'ın bir oğlu olmuştu. Küçük Kaya ve Feraye Tanyolaç gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Feraye Tanyolaç ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu paylaşım yapınca son halleri ortaya çıktı.

90'lı yıllarda magazin dünyasının öne çıkan çiftlerinden Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun boşanması da gözler önünde olmuştu. Muhabirler Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" diye sormuştu.

Kaya Çilingiroğlu ise soruyu yanlış anlayıp "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" diyerek Hülya Avşar'ı aldattığını itiraf etmişti.

Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra hayatını Feraye Tanyolaç'la birleştiren Kaya Çilingiroğlu'nun bu evliliğinden Hüseyin Kaya adından bir oğlu bulunuyor..

Ekran Alıntısı

Hüseyin Kaya hem ablası Zehra ile hem de Hülya Avşar ile yakın ilişkide. Feraye Tanyolaç ise boşanma sonrası gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Feraye Tanyolaç son olarak oğluyla bayram pozu paylaştı. Neredeyse boyunu geçen Jr Kaya'nın değişimi görenleri şaşırttı. Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunu görenler "Kocaman olmuş", "Çocuk annesinin boyunu geçmiş" yorumlarında bulundu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu magazin

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