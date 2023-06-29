Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ve oğlundan paylaşım! Küçük Kaya kocaman oldu

90'lı yıllarda magazin dünyasının öne çıkan çiftlerinden Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun boşanması da gözler önünde olmuştu. Muhabirler Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" diye sormuştu.
Kaya Çilingiroğlu ise soruyu yanlış anlayıp "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" diyerek Hülya Avşar'ı aldattığını itiraf etmişti.
Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra hayatını Feraye Tanyolaç'la birleştiren Kaya Çilingiroğlu'nun bu evliliğinden Hüseyin Kaya adından bir oğlu bulunuyor..
Hüseyin Kaya hem ablası Zehra ile hem de Hülya Avşar ile yakın ilişkide. Feraye Tanyolaç ise boşanma sonrası gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
Feraye Tanyolaç son olarak oğluyla bayram pozu paylaştı. Neredeyse boyunu geçen Jr Kaya'nın değişimi görenleri şaşırttı. Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunu görenler "Kocaman olmuş", "Çocuk annesinin boyunu geçmiş" yorumlarında bulundu.