Kaya ıslahı tamamlanan Assos Antik Limanı yeniden turistleri ağırlıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 ay önce kapatılan, ilçenin önemli turizm merkezlerinden Assos Antik Limanı, kaya ıslahı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

AFAD tarafından limanın afet bölgesi ilan edilmesi üzerine, Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliğince Mart 2021'de ihalesi yapılan kaya ıslahı çalışmaları 2021 yılı mayıs ayında başladı. Çanakkale'nin tarihi ve turistik zenginliği açısından önemli bir yere sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Assos Antik Limanı, Nisan 2021'de çalışmaların yapılması için kapatıldı.

Antik limanda bulunan ve otel olarak kullanılan Osmanlı döneminden kalma yapıların üzerine düşen büyük kaya parçaları, proje kapsamında şevleme (eğim verme) modeliyle düzlendi, üzerine çelik örgü çekildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Kurban Bayramı öncesinde afet bölgesinden çıkartılan Assos Antik Limanı, bayram tatiliyle yeniden açıldı. Antik liman içerisinde bulunan ve 15 aydır kapalı olan turizm işletmeleri de misafirlerini ağırlamaya başladı.

Assos Antik Limanı'nın bağlı olduğu Behram köyünün muhtarı Numan Türkay, AA muhabirine, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bölgenin yaklaşık 15 ay kapalı kaldığını ifade eden Türkay, "Çalışmalar sebebiyle bölgemize gelen misafirlerimizi limanımıza alamadık. Bütün çalışmalar tamamlandı. Kurban Bayramı ile faaliyetlerimize başladık. Kaya ıslahı çalışmaları bitti. Önümüzdeki günlerde de yol çalışmaları yapılacak. İnşallah bundan sonra gelen misafirlerimize daha iyi hizmet vereceğiz." dedi.

Turizm işletmecisi Halil Yıldız ise kaya ıslahının tamamlanmasıyla tesislerin yeniden açıldığını dile getirerek, "Artık daha güvenli ve huzurlu bir antik limanımız var. İşletmelerimizi hazırladık, misafirlerimizi bekliyoruz. Çalışmaların, belirtilen süreden daha erken bitmesi bizi mutlu etti. Sezonu kazandık. Devlet büyüklerimize bu süreçte çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.