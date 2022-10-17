YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

17.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı'nı, üç günde 261 bin 325 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda 14 Ekim'de açılan fuara kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Fuarın ilk üç gününde 261 bin 325 kişi ağırlanırken, kitapseverler yüzlerce kitap standının yanı sıra söyleşi ve etkinliklere de katılıyor.

Her gün birçok yazar ve şairin imza günleri ile söyleşi programının yer aldığı fuarda, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Ali Bulut, Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu ve Sinan Akyüz okurlarıyla buluştu.

Serdar Tuncer ve Saliha Erdim yarın, Alişan Kapaklıkaya 19 Ekim'de, Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun ve Hatice Kübra Tongar 20 Ekim'de, Nurullah Genç ve Beyhan Budak 21 Ekim'de, Zekeriya Efiloğlu 21-22 Ekim'de, Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir 22 Ekim'de, İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil ve Ahmet Turgut da fuarın son günü olan 23 Ekim'de kitapseverlerle bir araya gelecek.

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:29
İkindi
15:34
Akşam
18:05
Yatsı
19:21
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.