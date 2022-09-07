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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

07.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesindeki Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı.

Çiçek, turizm çalışmaları kapsamında ilçedeki Kapuzbaşı ve Yeşilköy şelalelerinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Çiçek, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile ilçe sınırlarında bulunan Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı.

Zamantı Irmağı, uzunluğu, su debisi, yer altı geçişleri ve kanyonlarının yanı sıra, profesyonel ve amatör raftingcilerin kullanabileceği parkurlar arasında yer alıyor. 51 kilometre uzunluğa sahip Zamantı Irmağı'nın 15 kilometresinde milli rafting parkuru bulunuyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı

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