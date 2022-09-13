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Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

13.09.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ş.K. yönetimindeki 38 ABP 077 plakalı otomobil ve Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 YL 708 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Ş.K. ve Y.Y. ile kamyonette bulunan D.B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, refüjde bulunan aydınlatma direği de hasar gördü.

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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