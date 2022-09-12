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Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

12.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Bir hafta sürecek etkinliklerin ilk gününde, Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Heyet daha sonra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ahi Evran Müzesi önünde devam eden etkinliğe, Çiçek ve Odakır'ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve esnaflar katıldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin barındırdığı değerlerin, gerek Türk kültürünün gerekse de İslam dininin özünde var olan ilkelerin birleşiminden ortaya çıktığını söyledi.

Ahiliğin, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, insana dair bütün güzel huyların birleştiği sosyoekonomik bir düzen olduğunu ifade eden Çiçek, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyeleriyle Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik örgütlenmesi, Alevi-Bektaşi Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi alanlarında rehberi olmuştur. İçinde bulunduğumuz zamanlar bu tür değerlerimize belki de en çok sahip çıkmamız gereken dönemlerdir." diye konuştu.

Büyükkılıç ise Kayseri denilince akla ticaret, esnaflık ve hayırseverliğin geldiğini vurgulayarak, Ahilik kültürüyle yetişen esnafın helalinden kazanıp, helalinden harcama prensibini benimsediğini dile getirdi.

Program, "yılın Ahisi", "yılın kalfası" ve "yılın çırağına" kaftan giydirilmesi ve şet kuşandırılmasıyla sona erdi.

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kayseri'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

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