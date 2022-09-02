Fevzioğlu, Germir, Fevzi Çakmak, Yıldırım Beyazıt ve Demokrasi mahallelerinde düzenlenen operasyonda hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E'nin de aralarında yer aldığı 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

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