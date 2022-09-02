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Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

02.09.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Fevzioğlu, Germir, Fevzi Çakmak, Yıldırım Beyazıt ve Demokrasi mahallelerinde düzenlenen operasyonda hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E'nin de aralarında yer aldığı 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli Kayseri hükümlü operasyon

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