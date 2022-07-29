YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

29.07.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliğiyle beşincisi düzenlenen Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki açılış programında, toplantının ilkinin 2013 yılında yapıldığını anımsattı.

Bu yılki etkinlikler kapsamında düzenlenecek konferanslarda, Türkiye, Avusturya, Fransa, Brezilya, Almanya, İsrail, Japonya ve ABD gibi çeşitli ülkelerden 45 konuşmacının yer alacağını vurgulayan Kulakoğlu, Kültepe'nin 4 bin yıl önce yaşayan insanların hayatının araştırılması için eşsiz bir alan olduğunu belirtti.

Kültepe'nin önemli bir kazı alanı olduğunu vurgulayan Kulakoğlu, bulunan kil tabletlerin 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne kaydedildiğini hatırlattı.

Kulakoğlu, toplantıda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlara teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin önemli tarihi dönemlere şahitlik ettiğini ve her bölgesinin tarih dolu olduğunu dile getirdi.

Büyükkılıç, Kültepe başta olmak üzere, 7,5 milyon yıllık fosil araştırmaları, Keykubadiye Sarayı, Kızıl Köşk, Örenşehir'deki mozaik buluntuları, Aziz George Kilisesi gibi birçok yerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan da Kayseri'nin tarih ve kültür şehri olduğunu, eski dünyanın en önemli ticaret merkezindeki Kültepe'de kazıların yaklaşık 75 yıldır devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, kale içindeki Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Bellek Kültepe Sergisi'nin açılışı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, belediye başkanları ve arkeologlar tarafından gerçekleştirildi.

Sergide resim, heykel, seramik gibi 49 eser yer aldı.

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kayseri kalesi sergi tören

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:30
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:00
Yatsı
21:32
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanına bile yaklaşmayın: Verdiği zararı tahmin edemezsiniz

Yanına bile yaklaşmayın: Verdiği zararı tahmin edemezsiniz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.