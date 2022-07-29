Kayseri'de 5'inci Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliğiyle beşincisi düzenlenen Uluslararası Kültepe Toplantısı başladı.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki açılış programında, toplantının ilkinin 2013 yılında yapıldığını anımsattı.

Bu yılki etkinlikler kapsamında düzenlenecek konferanslarda, Türkiye, Avusturya, Fransa, Brezilya, Almanya, İsrail, Japonya ve ABD gibi çeşitli ülkelerden 45 konuşmacının yer alacağını vurgulayan Kulakoğlu, Kültepe'nin 4 bin yıl önce yaşayan insanların hayatının araştırılması için eşsiz bir alan olduğunu belirtti.

Kültepe'nin önemli bir kazı alanı olduğunu vurgulayan Kulakoğlu, bulunan kil tabletlerin 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne kaydedildiğini hatırlattı.

Kulakoğlu, toplantıda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlara teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin önemli tarihi dönemlere şahitlik ettiğini ve her bölgesinin tarih dolu olduğunu dile getirdi.

Büyükkılıç, Kültepe başta olmak üzere, 7,5 milyon yıllık fosil araştırmaları, Keykubadiye Sarayı, Kızıl Köşk, Örenşehir'deki mozaik buluntuları, Aziz George Kilisesi gibi birçok yerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan da Kayseri'nin tarih ve kültür şehri olduğunu, eski dünyanın en önemli ticaret merkezindeki Kültepe'de kazıların yaklaşık 75 yıldır devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, kale içindeki Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Bellek Kültepe Sergisi'nin açılışı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, belediye başkanları ve arkeologlar tarafından gerçekleştirildi.

Sergide resim, heykel, seramik gibi 49 eser yer aldı.