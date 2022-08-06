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Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

06.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ziyarete gittiği annesinin 6. kattaki evinin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

E.T. (45), Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta annesinin oturduğu binanın 6. kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü

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