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Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

02.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 9 yaşındaki öğrenci, kumbarasında biriktirdiği paraları okulundaki özel eğitim sınıfına bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, örnek davranışından dolayı Şehit Doktor Ulucan Dayan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yaren Kaplan'ı makamında kabul etti.

Yaren Kaplan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, özel eğitim sınıfından arkadaşları olduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.

Kumbarasında 3 aydır biriktirdiği paraları onlara destek amaçlı bağışlama fikrinin ailesi ve öğretmenleri tarafından da memnuniyetle karşılanması üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Teltik'e sosyal medyadan ulaştığını anlatan Kaplan, "Öğretmenime, kumbaramdaki harçlıklarımı okulumuzdaki özel eğitim sınıfına bağışlamak istiyorum dedim. Kabul edince çok mutlu oldum." dedi.

Teltik ise Yaren'in sosyal medyadan arkadaşı olduğunu ve isteğini hemen kabul ettiklerini belirterek "Yaren'in bu isteğini hemen gerçekleştirmek için girişimde bulunduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Bu yaşta senin böyle konulara duyarlı olmana çok memnun olduk. Rabb'im bahtını, yolunu açık etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaplan, harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını Teltik'e teslim etti.

Teltik de öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

Kayseri'de 9 yaşındaki Yaren kumbarasındaki paraları özel eğitim sınıfına bağışladı

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