Kayseri’de ağaca çarparak ölen yamaç paraşütü sporcusu kadın toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yamaç paraşütüyle iniş yaptığı sırada ağaca çarparak düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın sporcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan ve iniş sırasında bir ağaca çarpıp düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hilal Kariper (33) için cenaze töreni düzenlendi.

Kariper'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından ​​​​​​​Argıncık Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazede baba Servet ve anne Emine Kariper güçlükle ayakta durabildi.

Yamaç paraşütçüsü Hilal Kariper, dün iniş sırasında merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Çaybağları Sokak'taki bir ağaca çarpıp düşmüş, ağır yaralanan sporcu, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.