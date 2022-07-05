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Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

05.07.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde dut ağacından düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Altınoluk Mahallesi Ersözlü Sokak'ta ikamet eden Mehmet C. (60), Altınoluk Cami'sinin bahçesindeki ağaca çıkarak dut toplamak istedi.

Bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten taşlık zemine düşen Mehmet C, ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

Kayseri'de ağaçtan düşen kişi öldü

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Kayseri dut ağacı

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