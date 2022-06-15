KAYSERİ (AA) - Kayseri'de doğa yürüyüşüne çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan iki genç AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kırşehir'den Kayseri'ye gelen lise öğrencisi Enes Yıldırım ile üniversitede öğrenim gören Furkan Fidan, Ali Dağı'nda yürüyüşe çıktı.
Bir süre sonra arkadaşlarından ayrılan iki genç kırsal alanda yolunu kaybetti.
Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda gençlere ulaşıldı.
Yıldırım ve Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri'de Ali Dağı'nda kaybolan iki genç bulundu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz