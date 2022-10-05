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Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

05.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

KAYSERİ (AA) - Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) Kayseri'de açıldı.

Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin geniş orman sahalarına sahip olmamasına rağmen mobilya üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

Çiçek, kentin iş insanlarının her koşulda şikayet etmeden, yorulmadan çalıştığını dile getirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da Kayseri'de önemli bir fuar organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kayseri'nin, mobilya sektöründe Türkiye'nin lideri konumunda bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, mobilya sektörünün kalbinin Kayseri OSB'de attığını belirtti.

Geçen yıl Kayseri'den gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık 4'te 1'ini mobilya sektörünün oluşturduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Sektörde adını duyurmuş, üretim kapasitesi bakımından oldukça büyük firmaların yer aldığı yaklaşık 300 kadar firma, bölgemizde kurulu bulunmakta. Kayseri'de böylesine büyük bir fuar organizasyonun düzenlenmesi, çok sayıda firmanın fuarda yer alması, yerli ve yabancı konukların fuarımızı ziyaret edecek olması da bizler için ayrı bir şanstır. Fuarın tüm katılımcı firmalarımız için başarılı geçmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'un da katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

9 Ekim'e kadar açık olacak fuarda, bahçe mobilyasından yatak odasına, salon takımından yemek odasına, genç odasından ofis mobilyalarına kadar pek çok ürün çeşidi yer alıyor.

173 firmanın yer aldığı fuara, Almanya, Irak, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan, Dubai, Libya'nın da aralarında olduğu 26 ülkeden mobilya alıcıları da ilgi gösteriyor.

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

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