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Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

20.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 günde 4 otomobil çaldıkları, araç ve ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla S.R, T.T, E.K. ve B.İ'yi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

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