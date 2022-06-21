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Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

21.06.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 6 ay ile 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de aralarında olduğu 12 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine teslim edildi, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

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