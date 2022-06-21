KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 6 ay ile 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de aralarında olduğu 12 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine teslim edildi, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.
Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı
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