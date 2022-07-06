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Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

06.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmanın 80 kilometre etabı birincisi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Atlı Dayanaklılık Yarışması'nda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, 80 kilometre etabında birinci geldi.

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Kayseri Yeni Atlı Spor Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışlar, Talas ilçesi Ali Dağı yakınlarında düzenlendi. Yarışlar 20, 40, 60 ve 80 kilometre olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Yarışlarda 7 saat süren 80 kilometrelik etapta Eker birinci olurken Burak Memnun da ikinci geldi. 60 kilometre etabında ise Selçuk Oğuz birinciliği, Osman Sesli ikinciliği, Mücahit Can Büyük ise üçüncülüğü elde etti.

Asım Erdoğan'ın birinci olduğu 40 kilometre etabında Ramazan Han Murat ikinci, Şebnem Öcal da üçüncü oldu. Sporcular, 20 kilometrelik tamamlama etabında ise bitiş çizgisine ulaşmayı başardı.

Eker, bu yarışmada aldığı sonuçla ağustos ayında Uluslararası Binicilik Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenecek yarışlara katılmaya hak kazandı.

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

- Yarışmanın 80 kilometre etabı birincisi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker oldu

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

Kayseri'de Atlı Dayanaklılık Yarışması düzenlendi

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