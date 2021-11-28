KAYSERİ (AA) - Kayseri'de beton mikseriyle çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.D'nin kullandığı 31 AET 349 plakalı beton mikseri, Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 6309. Cadde'de M.O. (50) yönetimindeki 50 AZ 412 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri minibüsün sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
M.O'nun cesedi, hastane morguna kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü H.D. gözaltına alındı.
Kayseri'de beton mikseriyle çarpışan minibüsün sürücüsü öldü
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