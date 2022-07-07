Hürriyet Mahallesi Kadife Sokak'ta iki katlı evin banyosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin banyosunda çıkan yangın hasar a neden oldu.

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

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