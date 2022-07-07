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Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

07.07.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin banyosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Hürriyet Mahallesi Kadife Sokak'ta iki katlı evin banyosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü

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