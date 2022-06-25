C.Ö, takip ettiği eski eşi C.Ü. ile erkek arkadaşı E.S'ye, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde tabanca ile ateş açtı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı.

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

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