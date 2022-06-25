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Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

25.06.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı.

C.Ö, takip ettiği eski eşi C.Ü. ile erkek arkadaşı E.S'ye, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde tabanca ile ateş açtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.Ü. ve E.S, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli C.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

Kayseri'de bir kişi, eski eşi ile erkek arkadaşını silahla yaraladı

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