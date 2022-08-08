Kayseri'de "Çocuk Görüşme Merkezi" açıldı

KAYSERİ (AA) - Boşanan eşlerin çocuklarını görebilmek için icra dairelerinin yerine başvuru yapabileceği "Çocuk Görüşme Merkezi" Kayseri'de hizmete açıldı.

Yeşil Mahalle'de hizmet verecek "Çocuk Görüşme Merkezi" Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde faaliyete geçti.

Merkezde, daha önce icra müdürlüklerince yapılan işlemler artık uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirilecek.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, merkezin açılışında, çocukların artık icra yoluyla teslim edilmeyeceğini söyledi.

Çocukların yıpranmasının önüne geçildiğini belirten Demirgöz, şunları kaydetti:

"Daha önce çocuk teslimine ilişkin icra müdürlüklerine başvurarak bu yönde talepte bulunulması ve bunun için harç ve giderlerin yatırılması gerekiyordu. Çocuklar ebeveynlerin evinden icra memurları ve polis eşliğinde zorla alınabiliyordu. Bazen taraflar karşı karşıya gelmek durumda kalıyor ve bu durum çocukların da mağduriyetine sebebiyet veriyordu. Artık çocuklarımızın üstün menfaati gereği, çocuk teslimi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından ebeveynlerin kapısında değil, Çocuk Görüşme Merkezi'nde yapılacak. Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne ve babalar herhangi bir ücret ödemeyecek, yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığımız tarafından karışlanacak."