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Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

19.08.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Karadayı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri

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