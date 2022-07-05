KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.E'nin kullandığı 38 BY 865 plakalı hafif ticari araç, Erkilet Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi karşısında, Hamza Yüksel (25) idaresindeki 21 AAF 822 plakalı motosiklete çarptı.
Yaralanan Yüksel, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yüksel'in, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olduğu ve yüksek lisans yaptığı öğrenildi.
Kayseri'de hafif ticari aracın çaptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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