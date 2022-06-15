YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

15.06.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de olduğu 21 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:54
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.