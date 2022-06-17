KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre N.Y'nin kontrolündeki 09 DC 654 plakalı otomobil ile H.S'nin kullandığı 38 HS 068 plakalı otomobil Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz