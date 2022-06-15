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Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

15.06.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 50 DU 259 plakalı otomobil, 19 Mayıs Mahallesi Şehit Mehmet Baydur Caddesi'nde, A.G. idaresindeki 06 CAA 215 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.A. ile sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan eşi G.A, sağlık görevlileri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer sürücü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Kayseri

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