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Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

16.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yangına müdahale için giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 personel yaralandı.

Hacılar ilçesinde ot yangını ihbarı üzerine çıkış yapan Büyükşehir Belediyesine ait 38 ZL 110 plakalı itfaiye aracı, Aşağı Mahalle Çepken Sokak'ta bir evin bahçesine devrildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

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