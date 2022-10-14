Yaklaşık 2 saat süren denetimde ekipler, sağ şerit veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve hatalı sollama gibi ihlalleri yapan sürücülere ceza uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza ve Develi ilçe yollarını denetledi.

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

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