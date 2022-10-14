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Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

14.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza ve Develi ilçe yollarını denetledi.

Kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri, uygulama noktalarında durduruldu.

Yaklaşık 2 saat süren denetimde ekipler, sağ şerit veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve hatalı sollama gibi ihlalleri yapan sürücülere ceza uyguladı.

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

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Anahtar Kelimeler:
helikopter jandarma

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