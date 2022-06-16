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Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

16.06.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Mehmet Göçmen'in (31), bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Göçmen'i bulmak için çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

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