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Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

19.06.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda S.K. ve O.K, iddiaya göre, evlerinin önündeki ekili araziye giren komşuları N.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. iki komşusunu da bıçakla yaraladı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı N.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

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