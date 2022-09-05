Kayseri'de "Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler" sergisi açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği, üzerinde ayet, hadis ve sembollerin yer aldığı gömleklerden esinlenerek hazırlanan "Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler" sergisi açıldı.

Hunat Hatun Medresesi'ndeki sergi öncesi Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği'nce sema gösterisi yapıldı.

Sergide, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, hattat Mehmet Vanlıoğlu ve ekiplerinin 8 yıllık çalışmasının sonucu ortaya çıkardıkları çeşitli dua ve surelerin yazıldığı gömlekler yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Mehmet Vanlıoğlu, gömleklerin padişah ve tasarım gömlekleri olmak üzere iki kategoriye ayrıldığını söyledi.

Padişah gömleklerinin orijinallerinin İstanbul Topkapı Sarayı'nda sergilendiğini aktaran Vanlıoğlu, "Padişah gömleklerinde genelde koruma amaçlı Ayet-el Kürsi ve Fetih Suresi yazılıyor. Biz biraz daha serbest hareket ederek Allah'ın azametini ve gücünü belirten ayet ve duaları yazdık." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise ecdadın yaptırdığı tüm eserlerde dualara yer verildiğini, duanın gücüne inanıldığını belirtti.

Sergiye emek verenlere teşekkür eden Çiçek, "Padişahların savaşa giderken dua ettiği gibi bir de gömleğinin üstüne işlenmesi imanının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hala da öyledir, birçoğumuzun boynunda dua asılıdır, bazıları muska sanır ama bu Fetih Suresi'dir. Dua bizim her şeyimizdir." diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.