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Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

11.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mahalle muhtarı Gonca Kaan, okul öncesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının saç bakımlarını kuaför ve berberlerin desteğiyle ücretsiz yaptırdı.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde muhtarlık yapan, öncesinde de kuaför olan Kaan, 3 yıldır mahallesindeki çocukların kuaför ve berber ihtiyaçlarının okullar açılmadan ücretsiz olarak yapılmasını sağlıyor.

Mahallede kuaförlük yapan Sümeyye Gönen'in dükkanında berber Erol Bağırıcı, kuaförler Gonca Er, Habibe Atay ve muhtar Kaan, erkek ve kızlardan oluşan 100 çocuğun saçlarını kesti.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, muhtar Kaan'ın, her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelerin çocuklarına böyle bir hizmet sunduğunu belirterek, katkı veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Muhtar Kaan da yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Muhtarlık dönemi boyunca bu hizmeti devam ettirmeyi istediğini aktaran Kaan, "Yeri geliyor bir aileden 3 çocuğun saçının kestirilmesi gerekiyor. 50 liradan 150 lira demek. Aile bütçesine bu şekilde katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Meslektaşlarıma bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Berber Bağırıcı da böyle bir destekle hem ailelerin hem de çocukların yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

Kayseri'de mahalle muhtarı ihtiyaç sahibi çocukların saçlarını ücretsiz kestirdi

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