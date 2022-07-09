YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

09.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesimine gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kurban kesimine giden M.K idaresindeki 38 YS 758 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı'nda diyaliz hastalarını taşıyan R.T. yönetimindeki 38 DZF 574 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:14
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:12
Yatsı
21:53
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı

Çıplak hamilelik pozuyla sosyal medyayı salladı

Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirdi, yolcular isyan etti

Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirdi, yolcular isyan etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.