Kayseri'de "motosikletli taciz şüphelisi" tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de motosikletle dolaşırken kadınları taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında bir kişinin motosikletle dolaşırken kadınları taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri A.T'yi (30) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, farklı olaylardan 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.