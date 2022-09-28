YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

28.09.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen deprem ve yangın tatbikatına itfaiye eğitimi alan lise ve üniversite öğrencileri de katıldı.

Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Müdürlüğü önündeki alanda, 5,8 büyüklüğünde temsili depremin ardından tatbikat amaçlı oluşturulan, bir bölümü yıkılmış binada arama ve kurtarma çalışması yapıldı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin depremden etkilenenleri canlandırdığı tatbikatta öğrenciler, enkaz altında kalan yakınları için gözyaşı döktü, polisle tartıştı. Enkaz alanına girmeye çalışan öğrencileri çevik kuvvet ekipleri durdurdu.

Temsili yaralılar AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin de katılımıyla çeşitli ekipmanlar kullanılarak kurtarıldı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği bölümünde okuyan öğrencilerle Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile kadın itfaiyeciler de tatbikatta görev aldı.

Depremin ardından bir endüstri fabrikasında çıkan temsili kimyasal yangına ekipler su perdesi yöntemiyle müdahale etti, gaz yangını kısa sürede söndürüldü. Ekipler, 5 katlı bir fabrikada çıkan yangında mahsur kalanları da itfaiye merdiveniyle kurtardı.

Tatbikat öncesi konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB itfaiyesinin sınırları içindeki en uzak noktadaki yangına 5-5,5 dakikada ulaşabildiğini, 10 noktada bulunan acil dolum istasyonları sayesinde daha hızlı ve etkin çalışma sağlanabildiğini söyledi.

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem tatbikatı

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:24
Öğle
12:34
İkindi
15:55
Akşam
18:34
Yatsı
19:50
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın çıkarmayın: Zehre dönüşüyor!

Sakın çıkarmayın: Zehre dönüşüyor!

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.