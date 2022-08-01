KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı yanındaki arazide bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yaklaşık 30 dönümlük alanda etkili oldu.
Bazı ağaçların zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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