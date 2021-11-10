Kayseri-Niğde kara yolunun 67. kilometresinde 8 Kasım Pazartesi günü meydana gelen kazanın ardından İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Abdurrahman Kapusuz (63), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralananlardan biri daha hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz