Olayla ilgili Y.T. ve E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı.

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

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