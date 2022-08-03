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Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

03.08.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kocasinan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, kuru pasta kutusu içinde paketler halinde gizlenmiş 275 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.T. ve E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

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