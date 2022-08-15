YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

15.08.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.I. evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü.

Polis, M.I. ve babası M.I'yı gözaltına aldı.

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Kayseri silahlı kavga tüfek

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:45
Öğle
12:48
İkindi
16:34
Akşam
19:41
Yatsı
21:07
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.