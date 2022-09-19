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Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.09.2022 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.İ. idaresindeki 38 AEK 457 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki korkuluklara ve aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile aynı otomobilde bulunan S.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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