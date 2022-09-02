Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacılar ilçesi Erciyes Dağı mevkisinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yürüme güçlüğü çeken yaban tavşanı bulundu.

Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı

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