Kayseri'de yatak üretecek lisede mesleki ve teknik eğitimin kalitesi artırılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yatak üretimi yapacak Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi" tanıtıldı.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Araştırma Müdürü Tuba Kobaş Huvaj, okulun seminer salonundaki programda, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Huvaj, Türkiye ve Avrupa Birliğinin finansman sağladığı 18 ay süreli projede hedef grubun mesleki ve teknik eğitim kurumlarında tekstil teknolojisi alanında görev yapan meslek öğretmenleri ile sektör temsilcileri olduğunu söyledi.

Uygulama illerinin İstanbul, Kayseri, Adana, Tekirdağ, Gaziantep ve Malatya olduğunu belirten Huvaj, amacın tekstil teknolojisi alanında mezunları istihdama hazırlayan, sanayinin güncel ihtiyaçlarına uygun, esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sistemi olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise okulun tekstil sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Bu alanda ilde ve ülkede yetişmiş eleman açığının giderilmesi için okula önemli görevler düştüğünü vurgulayan Teltik, burasının entegre fabrika olarak çalıştığını dile getirdi.

Çok yakın zamanda bir projeleri olduğunu, bunun Türkiye'de ilk olarak bir meslek lisesinde desteklenmeye değer bulunduğunu ve 2 milyon 600 bin TL'lik bütçe ile kabul edildiğini aktaran Teltik, burada yatak imalat hattı kuracaklarını, kentin sanayisine kalifiyeli eleman yetiştireceklerini ve sanayinin gerçek ihtiyacını okulda karşılamış olacaklarını ifade etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Türk Tekstil Vakfı Genel Sekreteri Zeynep Vural ve davetliler katıldı.