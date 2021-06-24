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Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

24.06.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 gün önce evlenen çiftten biri yaşamını yitirdi.

A.Ç. yönetimindeki 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç, Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak'ta K.S. idaresindeki 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

A.Ç'nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, A.Ç'nin yanında bulunan eşi Yeter Ç. (22) hayatını kaybetti.

Kazanın ardından K.S. gözaltına alındı. A.Ç. ve Yeter Ç'nin 3 gün önce evlendikleri öğrenildi.

Kadının eşi ile ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de yeni evli çifti trafik kazası ayırdı
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