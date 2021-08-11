YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

11.08.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

KAYSERİ (AA) - Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Kayseri'de şehirler arası seyahat hizmeti veren otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaların yaşanmaması için otogardan çıkış yapan otobüslerin sürücü ve yolcularına yönelik denetim yaptı.

Yolcular emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda denetlendi.

Şoförler de kurallara uymaları ve daha dikkatli olmaları için uyarıldı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kayseri'de yolcu otobüsleri denetlendi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:41
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:45
Yatsı
21:13

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Dünya Eczane
Kocasinan
Elit Eczane
Melikgazi
Esen Eczane
Kocasinan
İstanbul Eczane
Melikgazi
Nurhan Eczane
Kocasinan
Akın Eczane
Kocasinan
Alper Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.