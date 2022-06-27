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Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

27.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince, Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarıyla mücadeleye destek için bölgeye personel ve ekipman gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarında görev almak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden 11 personel ile 3 araç, 1 motopomp, 5 çamur tipi pompa, 5 dalgıç pompa ve 2 seyyar jeneratör, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Bartın bölgesinde görev almak üzere gönderildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sel felaketinin yıkımını ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için devlet ve milletin el ele çalıştığını belirterek, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. İtfaiye ekiplerimizin de Allah yolunu açık etsin. Orada halkımız için ne gerekiyorsa gerçekleştirecekler. Orada, Kayseri'mizi, devletimizi, ülkemizi en iyi şekilde halkımız ile bütünleştirmeye gayret gösterecekler." ifadelerini kullandı.

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Kayseri'den Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

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