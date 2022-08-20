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Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

20.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam İstanbul'a hareket edecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, yarın 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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