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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kaza yaptığı anın görüntüleri ortaya çıktı! Ölen kişi Suriyeli olunca yapılan insanlık dışı yorumlar mide bulandırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 15:23
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın aracıyla çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıkarken bazı sosyal medya kullanıcılarının ölen kişinin Suriyeli olduğunu öğrenmesi sonrası yaptığı insanlık dışı yorumlar dikkat çekti. İşte detaylar...

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı 38 AKA 095 plakalı cip saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı'nda İbrahim M. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

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Suriye uyruklu olduğu olduğu öğrenilen 60 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile İbrahim M., Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim M., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Suriye'nin El-Bab kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine hareket halinde olan İbrahim M.’nin kırmızı ışıkta geçtiği sırada Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın havalimanı istikametinden Argıncık yönüne doğru seyir halinde olduğu ve İbrahim M.’ye çarptığı görülüyor. Sürücü Çamlı'nın, İbrahim M.’ye çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameralar tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle İbrahim M.’nin havaya savrulduktan sonra yere düşerek sürüklendiği görüldü.

İNSANLIK DIŞI YORUMLAR

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Ölen kişinin Suriyeli olduğunun öğrenilmesi sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları insanlık dışı yorumlarda bulundu.

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