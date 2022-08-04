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Kayserisporlu Bilal Bayazit, Beşiktaş maçında takımına güveniyor:

04.08.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Zor bir maç olacak ancak hazır olduğumuzu düşünüyorum"

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor'un genç file bekçisi Bilal Bayazit, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçından umutlu olduklarını ve 3 puanla Kayseri'ye döneceklerine inandıklarını söyledi.

Bayazit, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Ligin ilk maçında güçlü bir ekiple karşılaşacaklarını vurgulayan Bayazit, "Zor bir maç olacak ancak hazır olduğumuzu düşünüyorum. İyi çalıştık. İnşallah 3 puanla geri döneriz, umutluyuz. Cenk Gönen'le abi kardeş gibiyiz. İkimizin de hazır olmamız gerekiyor. Hocamız kime şans verirse, o elinden gelenin en iyisini yapacak. Burada önemli olan Kayserispor'un başarısı. Bunun içinde çok çalışıyoruz." dedi.

Oyuncu Onur Bulut ise 6 haftalık hazırlık döneminde yeni teknik direktör Çağdaş Atan'ın sistemini çalıştıklarını belirtti.

Hazırlık maçlarında bu sistemi denediklerini vurgulayan Bulut, "İnşallah yeni sistemi Beşiktaş maçında sahaya yansıtabiliriz. İlk haftadan gücümüzü ortaya koyacağız. Sistemden dolayı benim de oyunum biraz değişti ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu sene 38 numaralı forma ile şehrimizi temsil edeceğim. Bunun için de mutluyum." diye konuştu.

- Antrenman

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve Beşiktaş karşılaşması için İstanbul'a gidecek.

Kayserisporlu Bilal Bayazit, Beşiktaş maçında takımına güveniyor:

- "Zor bir maç olacak ancak hazır olduğumuzu düşünüyorum"

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

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