Kaz Gölü bayramda 25 bin ziyaretçi ağırladı

Tokat'ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü, Kurban Bayramı tatili boyunca 25 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

İlçeye 11 kilometre uzakta 11 bin 700 dekarı kaplayan Kaz Gölü, Bakanlar Kurulu kararıyla 2006'da "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilmişti.

Büyük bölümü sazlıklarla kaplı sahada, iki gözetleme kulesi bulunuyor. Kuşların göç yolundaki Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Devlet Su İşleri genel müdürlükleri tarafından geçen yıl bölgede başlatılan yeni sulak alanların açılması ve gölün rehabilitasyonu çalışması ise devam ediyor.

Doğal güzelliği ile öne çıkan Kaz Gölü'nü, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 25 bin yerli ve yabancı turist gezdi.